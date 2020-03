Coronavirus, file e modifiche all'accesso: com'è la situazione al Centro*Empoli

(foto gonews.it)

Le misure del Dpcm sul Coronavirus arrivano anche al Centro*Empoli. I supermercati rimangono aperti e c'è un po' di calca nelle strutture toscane, come si è visto in mattinata. Alla Coop di via Sanzio cambia l'accesso, onde evitare contatti.

Innanzitutto si entra dalla parte est (lato scuole), sono quelle le scale mobili di riferimento per accedere ai servizi. Le scale mobili centrali dal parcheggio sotterraneo servono per chi deve andare in farmacia. Sono presenti degli steward che garantiscono il corretto andamento della fila.

Tornando alla Coop: non si può andare in più di una persona e bisogna rimanere in fila, con ordine. La coda segue un percorso che permette di accedere al centro commerciale dalla zona centrale, quella dei bagni per intendersi. Quanto è scorrevole dipende dalla quantità di persone in fila: tendenzialmente in circa dieci minuti si può accedere al supermarket.

La raccomandazione più importante è quella di rimanere a casa e uscire per lo stretto necessario. Non accalcatevi, i supermercati rimarranno comunque aperti nel weekend.

(foto gonews.it)

