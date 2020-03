Coronavirus, denunciata coppia Milano a spasso sul lungomare di Viareggio

Una coppia di Milano è stata denunciata dai vigili urbani sul lungomare di Viareggio. I due sono arrivati nei giorni scorsi in città nella loro casa delle vacanze e passeggiavano lungo i viali a mare, ma non avevano segnalato la loro presenza in città in piena contravvenzione dell'ordinanza del presidente della Regione riguardo al contenimento della diffusione del coronavirus. L’ordinanza è stata emessa in seguito alla fuga dalla Lombardia di moltissime persone nei giorni scorsi.

Un residente di Torre del Lago, in questi giorni è stato controllato più volte, senza accettare il suggerimento di tornare nella propria abitazione.

Si ricorda che per chi non rispetta il Dpcm si rischia un'ammenda fino a 206 euro e l'arresto fino a tre mesi. I controlli della polizia municipale hanno riguardato i locali e le seconde case. Nella giornata di giovedì sono stati 750 i controlli nei locali aperti al pubblico, 44 gli automezzi fermati e 25 le persone controllate mentre erano a piedi.

"Controlli necessari che comportano un impegno importante da parte della polizia municipale e che dimostrano tutta la consapevolezza dei cittadini di Viareggio e di Torre del Lago - commenta il sindaco Giorgio Del Ghingaro -: in pochi escono a passeggio, tutti rispettano la distanza di sicurezza. Ma "ci aspetta il fine settimana - continua - e ci auguriamo di non dover assistere a scene già viste, di afflusso di turisti sulla nostra Passeggiata. Sia ben chiaro che la tolleranza sarà pari a zero. Non possiamo permetterci errori o rilassatezze: è in gioco la salute di tutti".

