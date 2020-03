Coronavirus, il Ccn San Miniato Basso consegna a domicilio i generi alimentari

Per l’emergenza coronavirus la vendita al dettaglio non potrà essere fatta per limitare la possibilità di contagio. È stato però garantito l’approvvigionamento dei beni di prima necessità e la possibilità di consegna a casa delle merci. Per questo le botteghe del Centro Commerciale Naturale di San Miniato Basso hanno attivato il servizio gratuito di consegna della spesa a domicilio.

Sei negozi si sono messi a disposizione per consegnare pane, carne, verdura e molto altro nelle case dei residenti di San Miniato Basso.

Un modo per affidarsi al negozio di fiducia e limitare le uscite esterne, specialmente per soggetti fragili (anziani, disabili) o famiglie con figli al momento a casa per la chiusura delle scuole. “Tu resta a casa, alla spesa ci pensiamo noi” è il titolo dell’iniziativa.

Per le prenotazioni basta chiamare al numero di telefono indicato nell’elenco di seguito riportato:

Rossi Bakery - 328.3780756

Via Pozzo 13 - San Miniato Basso

Biolandia - 320.1772066

Piazzale della Pace 8 - San Miniato Basso

Le Delizie di Grazia - 347.8743339

Viale G. Marconi 154 - San Miniato Basso

Panificio Le Spighe, Centi - 333.8894216

Via Tosco Romagnola Est 510 - San Miniato Basso

Macelleria Lo Scalco – 340.8784460

via Tosco Romagnola Est 633 - San Miniato Basso

L’Angolo del Gusto - 347.7054791

Via Aldo Moro 149 - San Miniato Basso

Fonte: Ccn San Miniato Basso

