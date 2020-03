Coronavirus, il centrodestra nel comprensorio chiede controlli stretti per la sicurezza dei lavoratori

In questo momento in cui è messo a repentaglio il bene più prezioso per ciascuno di noi, la salute, ci viene richiesto di stravolgere le nostre abitudini quotidiane per contenere il diffondersi del Covid-19. E' dovere di tutti noi, dunque, attenersi scrupolosamente alle indicazioni forniteci dalle autorità competenti, limitando gli spostamenti ai casi di assoluta necessità e i cittadini hanno dimostrato di aver ben compreso la portata del rischio che si corre non adottando le precauzioni richieste.

Tuttavia, sebbene fosse stata auspicabile la sospensione di tutte le attività non essenziali, alla luce dell'ultimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri molte attività produttive e professionali possono continuare a rimanere aperte purchè “assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione personale”.

Ed è proprio su questo punto, quello della sicurezza sui posti di lavoro, che si incentrano le preoccupazioni di moltissimi lavoratori, costretti quotidianamente adessere esposti al contagio, rischiando di contrarre il virus e trasmetterlo ai loro familiari una volta rientarti a casa, vanificando in questo modo i sacrifici che i cittadini stanno responsabilmente facendo in questo momento.

Vengono lamentate situazioni in cui non è possibile, per la natura delle lavorazioni svolte, attenersi scrupolosamente alle indicazioni del DPCM dell'11 marzo scorso e, spesso, si lamenta addirittura la mancata fornitura dei presidi essenziali per proteggersi dal contagio (mascherine e guanti). Consapevoli della particolarità del momento, il quale richiede la collaborazione di tutte le forze in campo, non possiamo tuttavia ignorare le legittime preoccupazioni e i timori di migliaia di lavoratori e dei loro familiari e, pertanto, chiediamo che tutti i sindaci del Comprensorio si adoperino per sollecitare controlli stretti sul rispetto, da parte delle attività ancora aperte, dei protocolli anti-contagio e disporne l'immediata chiusura laddove si dovessero riscontrare irregolarità. E magari, nel frattempo, per sollecitare i loro rappresentanti a Roma affinchè vengano adottati interventi più incisivi, nell'esclusivo interesse della salute pubblica.

Gruppo Consiliare Centrodestra per Castelfranco

Alessandro Lambertucci, Valentina Fanella, Enzo Oliveri – Consiglieri Gruppo Consiliare per

un'altra Santa Croce

Gruppo Consiliare Montopoli del Cambiamento

Gruppo Consiliare Lega Salvini San Miniato

Gruppo Consiliare Lega Toscana Salvini Santa Maria a Monte

Tutte le notizie di Zona del Cuoio