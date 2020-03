Coronavirus, il Comune invita a non frequentare parchi e giardini

Il Comune di San Casciano invita a non frequentare parchi e giardini pubblici del territorio comunale fino al termine dell'emergenza epidemiologica.

“Da questa mattina abbiamo predisposto alcuni cartelli in prossimità delle aree pubbliche che indicano chiaramente l'inaccessibilità – dichiara il sindaco Roberto Ciappi - questa la raccomandazione che rivolgiamo a tutti i cittadini allo scopo di evitare assembramenti di persone, nell'ambito delle misure restrittive definite dal governo atte a prevenire e contenere la diffusione da Coronavirus. Il sindaco raccomanda la popolazione a non uscire di casa. “Siamo chiamati a rispettare una semplice regola – continua - restate a casa, non frequentate luoghi, anche all'aperto, che possano affollarsi, vi preghiamo di rispettarla con rigore. Se ognuno farà la propria parte riusciremo a sconfiggere il Coronavirus”.

Tutte le notizie di San Casciani in Val di Pesa