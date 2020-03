Coronavirus, la Pubblica Assistenza di Fucecchio spinge per la donazione di sangue

In queste settimane di emergenza su tutto il territorio nazionale, un piccolo ma grande gesto come la donazione del sangue può contribuire a far fronte alla sempre maggiore richiesta di emocomponenti. Per tale motivo rivolgiamo un appello sia ai nostri donatori che a quanti lo volessero diventare in questo difficile momento.

La Pubblica Assistenza di Fucecchio è come sempre un punto di riferimento per la donazione del sangue, i nostri responsabili sono a vostra completa disposizione per qualsiasi informazione o per prenotare gli appuntamenti per le donazioni. Potete contattarci allo 0571 22222.

Andiamo a donare il sangue, si può fare in totale sicurezza!

Fonte: Pubblica Assistenza di Fucecchio

