Coronavirus, sportelli a orario ridotto per la Cassa di Risparmio di Volterra

La Cassa di Risparmio di Volterra al fine di tutelare la sicurezza dei clienti e dei dipendenti informa che a partire dal 13 marzo e fino al 3 aprile gli sportelli delle Filiali ed Agenzie avranno orario ridotto e limitato solo al mattino, nelle canoniche fasce orarie attualmente in essere.

I canali di interazione a distanza quali home banking, informazioni e consulenza a distanza (telefonica o via mail) da parte dei gestori resta attiva. Per le operazioni di prelievo contante si invita all'uso degli ATM (Bancomat).

L'accesso alle filiali e alle agenzie per operazioni strettamente necessarie è regolamentato dagli avvisi esposti all'esterno dei locali che raccomandano l'accesso differito nei locali, per il rispetto della distanza di un metro l'uno dall'altro e per evitare assembramenti.

La Cassa invita la gentile clientela di attenersi alle indicazioni degli operatori ed a tenersi costantemente informata tramite la sezione news del sito www.crvolterra.it in costante aggiornamento.

Fonte: Cassa di Risparmio di Volterra

