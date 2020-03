Dalla prefettura di Pisa: informazione per anziani contro truffe per falsi tamponi

Il Prefetto di Pisa, Giuseppe Castaldo, ha presieduto nel pomeriggio odierno una riunione, in modalità videoconferenza, del Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza pubblica dedicata alle misure attuative del Decreto del Presidente del Consiglio 11 marzo 2020, volto al contrasto e contenimento del virus Covid 19. Presenti il Sindaco di Pisa, Michele Conti, il Presidente della Provincia, Massimiliano Angori, e i vertici provinciali delle Forze dell’Ordine.

Nel corso della riunione è stata operata una analisi puntuale dei controlli e delle misure di prevenzione già operative a livello provinciale.

All’esito della riunione, il Prefetto Castaldo ha disposto:

1) la sospensione dell’assistenza della forza pubblica per l’esecuzione degli sfratti in provincia fino al 3 aprile p.v.;

2) l’intensificazione dei controlli per prevenire comportamenti non in linea con le prescrizioni in tema di mobilità e apertura di esercizi di cui al suddetto D.P.C.M.; Forze dell’ordine e Polizie locali opereranno, altresì, al fine di evitare ogni assembramento;

3) l’avvio di una attività di informazione e sensibilizzazione diretta agli anziani per scongiurare tentativi di truffa, che si stanno già verificando in altri territori, da parte di persone che si presentino nelle abitazioni facendosi passare per addetti all’effettuazione di tamponi. I cittadini sono invitati a contattare in questi casi le Forze dell'ordine;

4) la massima vigilanza da parte della Guardia di Finanza su eventuali episodi e segnalazioni di sofisticazioni o aumenti dei prezzi dei prodotti quali mascherine, disinfettanti e altri generi soggetti a grande richiesta nella attuale contingenza.

Fonte: Prefettura di Pisa

Tutte le notizie di Pisa