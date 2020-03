Emergenza Coronavirus, aumentano i controlli della municipale a Montemurlo

Ancora il messaggio di stare a casa non è ben chiaro a tutti e così il sindaco Simone Calamai ha deciso di aumentare i controlli della polizia municipale durante il giorno sulle strade cittadine, in parchi, giardini e piste ciclo-pedonali per evitare assembramenti. In linea con il decreto governativo per il contenimento dell'epidemia da Coronavirus, il sindaco ha deciso di concentrare tutte le risorse in campo durante la giornata e di sospendere fino al prossimo 3 aprile il terzo turno della polizia municipale, quello cioè che va dalle ore 19,30 all' 1 di notte.

« In questa situazione di emergenza per il contenimento dell'epidemia, ho deciso di potenziare i controlli e la vigilanza della polizia municipale per far rispettare le prescrizioni governative. - conclude il sindaco Calamai - È importante stare il più possibile a casa, uscire solo per lavoro, necessità (spesa) e motivi sanitari e visto che ancora non tutti l'hanno capito i nostri agenti gireranno ancor più sul territorio, affinché siano rispettate tutte le prescrizioni date come il divieto di assembramento e la chiusura dei parchi pubblici».

La razionalizzazione delle presenze degli agenti di polizia municipale serve anche per far fronte ad una potenziale situazione di emergenza e per garantire il funzionamento del Coc. Come previsto dalla normativa, infatti, martedì 11 marzo, il sindaco Calamai, a seguito della notizia del cittadino risultato positivo al Covid-19, ha deciso di attivare il Coc, il centro operativo comunale di protezione civile, che sarà funzionante dal lunedì al sabato dalle ore 8 alle 19,30 presso la sede di via Toscanini, 23 e in reperibilità h.24 fuori da questi giorni e orari. Il sindaco Calamai, infine, ricorda a tutti i cittadini che in orario notturno sarà attivo il servizio delle altre forze di polizia.

