Emergenza Coronavirus: file ai supermercati di venerdì, ma anche nel weekend saranno aperti

Da questa mattina lunghe file si stanno accalcando, ma a distanza di un metro, al di fuori dei supermercati toscani. Arrivano segnalazioni da tutto il territorio: lunghe code si registrano tra le altre a Firenze, Calenzano, Sesto Fiorentino e Empoli, come si vede dalle foto allegate. Probabilmente non sono state comprese a pieno le nuove disposizioni del governo per contrastare l'emergenza Coronavirus: con l'avvicinarsi del weekend pare che in tanti stiano facendo una corsa ai rifornimenti di cibo, forse pensando che i supermercati restino chiusi sabato e domenica.

È bene ricordare, però, che secondo il decreto dell'11 marzo i supermercati, in quanto fornitori di beni di prima necessità, saranno aperti. Sarà quindi possibile fare la spesa anche nel weekend, evitando file e assembramenti di persone che vanno contro la logica stessa del decreto che ha previsto l'apertura anche sabato e domenica proprio per evitare scenari come quelli di oggi. Proprio Palazzo Chigi ha precisato che "non è necessario e soprattutto è contrario alle motivazioni del decreto, legate alla tutela della salute e a una maggiore protezione dalla diffusione del Covid-19, affollarsi e correre ad acquistare generi alimentari o altri beni di prima necessità che potranno in ogni caso essere acquistati nei prossimi giorni. Non c’è alcuna ragione di affrettarsi perché sarà garantito regolarmente l’approvvigionamento alimentare". Anche nei centri commerciali saranno chiusi i negozi delle gallerie, ma resterà aperto il supermercato per i beni di prima necessità.

Sui social si stanno moltiplicando foto di file e disagi. Ricordiamo ovviamente che le lunghe file sono favorite dalle nuove misure di sicurezza dei supermercati con addetti alla sicurezza che all'entrata devono regolare il flusso di persone, oltre dalla distanza di un metro che ognuno deve tenere dall'altro. È comunque necessario evitare queste scene surreali, in quanto si tratta di assembramenti di persone che mettono a rischio la salute di tutti, oltre a creare disagi e situazioni di potenziale disordine. I supermercati saranno sempre aperti e ricordiamo che le scorte alimentari non termineranno, in quanto il decreto non prevede limitazioni né allo spostamento delle merci, né alla produzione. Alcuni utenti e gruppi facebook, come 'Sei di calenzano se', stanno cercando di dare informazioni utili per indirizzare meglio i cittadini senza accalcarsi.

Il Comunicato di Unicoop Firenze: "Saremo aperti. Garantita la disponibilità dei prodotti"

