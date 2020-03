Emergenza Coronavirus, spesa e farmaci a domicilio per le persone anziane a Cerreto Guidi

In questo momento di emergenza per tutelare le persone, in particolare quelle anziane e in condizione di fragilità, e per ridurre al minimo le uscite dalla propria abitazione, il Comune di Cerreto Guidi, insieme alla Cooperativa Eskimo, mette a disposizione della comunità un servizio gratuito per la consegna a domicilio della spesa alimentare e di farmaci.

Per accedere al servizio, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 15,00, è possibile contattare il numero 391.4309864.

Fonte: Ufficio Stampa - Comune di Cerreto Guidi

