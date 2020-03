Infermieri in arrivo a Firenze, alberghi a disposizione per ospitarli

“Abbiamo diffuso a host e albergatori fiorentini l’appello a ospitare gli infermieri in arrivo per la gestione dell’emergenza Coronavirus e sono già arrivate le prime disponibilità”. Ad annunciarlo è l’assessore al Turismo Cecilia Del Re, che ha inviato una comunicazione all’Ordine delle professioni infermieristiche per segnalare i posti messi a disposizione. L’appello si aggiunge a quello già partito nei giorni scorsi a ospitare persone in quarantena. “Ringrazio tutti coloro che si sono messi a disposizione della città con grande senso di responsabilità e generosità - ha proseguito l’assessore Del Re -; rilancio l’appello esortando le categorie di albergatori, le associazioni di host e quanti dispongano di strutture o appartamenti liberi a segnalare la propria disponibilità direttamente all’Ordine degli infermieri”. Per segnalare la disponibilità a ospitare infermieri è possibile scrivere all’indirizzo mail presidente@opifipt.it.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa

