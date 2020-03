Interruzione idrica nei comuni di Castelfiorentino e Gambassi Terme

Acque SpA comunica che per completare il collegamento di una nuova tubazione alla rete acquedottistica nel comune di Castelfiorentino, martedì 17 marzo, dalle ore 8:30 alle 14, si renderà necessario interrompere l’erogazione idrica nelle seguenti vie poste al confine tra i comuni di Castelfiorentino e Gambassi Terme: Barbieri, Machiavelli, Marconi, Miglioli, Morandi, Turati, Grieco, Volta, Profeti (da via XXV Aprile fino via Grieco) e Volterrana (nel tratto compreso tra via Meucci e l’inizio di via Morandi).

Al ripristino del servizio si verificheranno temporanei fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati comunque a esaurirsi in breve tempo.

In caso di condizioni meteorologiche avverse l’intervento sarà rinviato al giorno successivo, ovvero a mercoledì 18 con le stesse modalità.

Scusandosi per i disagi, Acque informa che per ogni ulteriore chiarimento o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800 983 389.

Il lavoro in programma per martedì prossimo rappresenta la seconda parte dell’intervento di collegamento di una nuova condotta idrica in via Profeti. La prima parte del lavoro è stata eseguita nella giornata di giovedì 12 marzo. Con la conclusione dei lavori, prevista per la prossima settimana, la nuova tubazione entrerà ufficialmente in funzione, garantendo un miglioramento del servizio idrico in termini di qualità e continuità.

Fonte: Acque SpA

Tutte le notizie di Castelfiorentino