Iorestoacasa, i radioamatori di Castelfiorentino lanciano il baracchino 2.0

L’associazione R.A.V. di Castelfiorentino nell’ambito dell’iniziativa a sostegno della campagna “iorestoacasa”, promossa dalla associazione di volontariato di Protezione Civile FIR-CB promuove e coordina sul territorio di propria competenza l’uso di un’applicazione che consente di stare a casa virtualmente insieme ai propri amici, parenti e conoscenti.

L’iniziativa che ricorda l’uso in versione 2.0 del vecchio “baracchino” CB, intende rendere meno pesante a tutti il rimanere a casa ma in particolare a chi è solo, anziano o desideroso di essere in contatto con altri.

Nello stesso tempo quest’iniziativa intende dare la possibilità a tutti i partecipanti di segnalare particolari esigenze.

Chi vuole partecipare all’iniziativa è invitato a scaricare gratuitamente l’applicazione

CBTalk sul proprio telefonino (sia Iphone sia Android) ,

Dal giorno 14/03/2020 dalle ore 21,00 sul canale 13 un rappresentante dell’associazione R.A.V. sarà attivo su CBTalk per dare avvio a questa iniziativa e determinare insieme ai partecipanti le migliori modalità di inizio,

