'La tua spesa a domicilio' a San Casciano 36 attività commerciali aderiscono al servizio

Sono 36 le attività commerciali sancascianesi, distribuite su tutto il territorio comunale che hanno deciso di aderire al servizio gratuito attivato dal Comune di San Casciano. “La tua spesa a domicilio” è stato messo in piedi per sostenere gli anziani e le persone in difficoltà over 70, limitate negli spostamenti dalle misure del governo necessarie a contrastare l’emergenza epidemiologica del Coronavirus.

Il progetto, che non ha alcun costo per i cittadini che lo richiedono, propone di dare una mano, facendo recapitare a casa propria la spesa alimentare dai tanti volontari che si sono resi disponibili grazie al supporto delle associazioni locali. Delle 36 attività aderenti 26 sono alimentari/forni/latterie, 3 ortolani e 6 macellerie e sono situate nel capoluogo e in diverse frazioni fra cui San Pancrazio, Ponterotto, Chiesanuova, Montefiridolfi, Bargino, Mercatale, Cerbaia.

Per aderire è molto semplice: occorre contattare il negozio aderente entro le ore 12 nei giorni lunedì, giovedì e sabato. La spesa verrà consegnata tra le ore 16 e le ore 19 degli stessi giorni. Il servizio è realizzato in collaborazione con le associazioni Oxfam, Contrade sancascianesi, Consulta dei Giovani, Pro loco di San Casciano, Centro commerciale naturale La dolce gita, Arci, Auser, Anteas, CSC Cerbaia. Per avere la spesa a domicilio è necessario chiamare direttamente i negozi. Per informazioni sul servizio contatta l'educatrice professionale del Comune Laura Dainelli tel. 055 8256314.

Elenchiamo di seguito le attività che hanno aderito al servizio.

SAN CASCIANO

FORNO DI CETICA - ALIMENTARI - Via Roma, 8 – 339 3763992

MAMMA SOIA - ALIMENTARI BIOLOGICO - Via Lucardesi, 23 - 055 829 0160

LA SOSTA DEL BARDELLA – ALIMENTARI - Via Empolese, 3 - 055 822 8139

ANTICA DOLCE FORNERIA - ALIMENTARI - Via Niccolò Machiavelli, 26 - 055 820 321

LA BOTTEGA DEI SAPORI – ALIMENTARI - Via IV Novembre, 82 - 055 829 4844

CINELLI SILVIA – ALIMENTARI - Via Leonardo Da Vinci, 4 - 055 828 331

FORNO MACUCCI - FORNO - Via IV novembre, 87 - 055 820 243

LATTERIA MARRANCI - LATTERIA - Piazza della Repubblica, 7 - 055 820 403

LATTERIA MARCUCCI - LATTERIA - Piazza O. Pierozzi 13 - 055 820081

MACELLERIA FRITTELLI - MACELLERIA - Via Empolese, 1 - 055 820 976

MACELLERIA NESI – MACELLERIA - Via N. Machiavelli, 10 - 055 820 039

MACELLERIA PECCI - MACELLERIA - Borgo Sarchiani, 35 - 055 820 178

MACELLERIA SECCI - MACELLERIA - Via IV Novembre, 122 - 055 820 479

I FRUTTOLANI - ORTOLANO – Via Machiavelli, 44 - 055 820 747

I QUATTRO PASTICCI - FORNO - Borgo Sarchiani, 16 - 055 820 002

IL FRUTTO - ORTOLANO - Via Roma, 29 - 055 820 778

AGRARIA ZECCHI - CIVAIE, MANGIMI E ALIMENTARI - Via XXVII Luglio, 29 - 055 828 850

CHIANTI GARDEN – MANGIMI PER ANIMALI E ALIMENTARI - Via Cassia per Siena, 29 - 055 8290150 FROSECCHI MARCO – ALIMENTARI – Borgo Sarchiani, 26 – 055 820242

SAN PANCRAZIO

PANE E VINO - ALIMENTARI - Via Certaldese, 56 - 055 824 8104

SPEDALETTO LA BOTTEGA DI SPEDALETTO - FORNO - Via Scopeti, 103 - 055 828 131

CHIESANUOVA

FORNO DA GRAZIELLA - FORNO - Via Volterrana, 132 - 055 82 42 534

ALIMENTARI GIOTTO – ALIMENTARI - Via Volterrana, 275 - 055 82 42 220

MONTEFIRIDOLFI

ALIMENTARI CORTI ALVIERO - ALIMENTARI - Piazza Montefiridolfi, 12/a – 055 824 4006

PONTEROTTO

ALIMENTARI PONTEROTTO - ALIMENTARI - Via Certaldese, 8 – 055 82 40 053

BARGINO

ALIMENTARI BARGINO – ALIMENTARI - Via Cassia per Siena, 68 - 055 82 49 019

MERCATALE

MACELLERIA AGRESTI - MACELLERIA - Via Sonnino,56 – 055 821 051

MACELLERIA TOZZETTI - MACELLERIA - Piazza V. Veneto 43 - 055 821 071

IL PANAIO – FORNO - Via Gramsci, 12 - 055 82 18 309

IL REFRATTARIO - FORNO - Piazza V. Veneto, 56 – 055 821 018

BLUCONTE GROUP - MANGIMI PER ANIMALI E ALIMENTARI - Via Sonnino, 58 - 055 82 73 425

CERBAIA

FRUTTA E VERDURA DI GHERARDELLI IVANO - ORTOFRUTTA - Via Volterrana, 43 - 055 826 192

BIO...LOGICO - ALIMENTARI BIOLOGICO - Via Empolese 220/a - 055 82 59 463

SIDIS MARKET - ALIMENTARI - Via Volterrana, 36 - 055 826 147

RIGACCI DAL 1948 - FORNO - Via Volterrana, 71/73 - 055 826 028

ALIMENTARI SERENA – ALIMENTARI - Via Volterrana, 199/201 - 055 826 048

Fonte: Ufficio Stampa Associato del Chianti fiorentino

