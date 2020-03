Rapina una 79enne che cade e si rompe il femore, denunciato 15enne

Ha rapinato una 79enne facendola cadere a terra e procurandole la frattura del femore. I fatti risalgono al 10 marzo scorso a Firenze, in via Cadorna. La donna è stata derubata della borsa da un 15enne che adesso è stato denunciato dalla polizia per rapina aggravata e lesioni. Il 15enne, di origine nordafricana, è stato individuato grazie alle immagini delle telecamere della zona, sia pubbliche che private. I video acquisiti dagli investigatori hanno permesso di ripercorrere il tragitto da lui compiuto, dal momento dello scippo fino al rientro nella sua residenza, un centro di assistenza per minori non accompagnati della zona.

