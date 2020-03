Sanificazione notturna di vie e piazze a Livorno

Comune di Livorno e Aamps stanno pianificando una sanificazione in notturna delle principali vie/piazze della città. Plauso del Sindaco Salvetti allo sforzo programmato dall’Azienda e dai lavoratori.

Con un’operazione congiunta tra Comune e Aamps, dalla prossima settimana in data che sarà comunicata appena possibile, le strade di Livorno saranno prossimamente interessate da un’intensa attività di pulizia straordinaria in notturna con mezzi e attrezzature dedicate. Gli operatori laveranno e sanificheranno le principali vie e piazze cittadine utilizzando appositi prodotti che garantiranno un’efficace azione di prevenzione ambientale e riduzione del rischio nell’ambito del programma di interventi eccezionali necessari ad affrontare l’emergenza Covid-19.

La decisione è stata presa ieri durante l'Unità di Crisi che si è tenuta presso la Sala Consiglio del Comune di Livorno a cui Aamps era stata invitata a partecipare: “Riteniamo che questa operazione – commenta il sindaco Luca Salvetti – possa risultare un ulteriore contributo alle limitazioni della diffusione del coronavirus. Mi preme ringraziare in particolar modo Aamps e i suoi lavoratori che hanno proposto la realizzazione di questi interventi straordinari a tutela della nostra città”.

“Il programma nel dettaglio con indicate le vie-piazze e i giorni-orari d’intervento – aggiunge l’Amministratore Unico di Aamps Raphael Rossi – è in fase di realizzazione e sarà anticipatamente condiviso dai nostri tecnici con quelli del Comune e di Asl. Una volta definito lo renderemo pubblico chiedendo ai livornesi la consueta collaborazione, ad esempio spostando momentaneamente le auto o gli scooter in sosta per favorire lo svolgimento delle operazioni”.

Durante l’Unità di Crisi è stato anche deciso che nei prossimi giorni sarà realizzata una sanificazione degli uffici del Municipio, in linea con quanto già realizzato dalla stessa Aamps presso le proprie strutture.

