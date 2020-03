Sciopero alla Hitachi Rail di Pistoia, Fiom-Cgil: "Disponibili per una soluzione concordata"

Le Organizzazioni Sindacali Fim, Fiom ed Uglm di Pistoia hanno proclamato sciopero all’interno dello stabilimento di Hitachi Rail di Pistoia da oggi (13/03/2020) sino al prossimo venerdì. La risposta dei lavoratori nel primo giorno di iniziativa è stata molto positiva, una risposta che ci fa dire che è stata la scelta giusta. Intendo ringraziare proprio loro, insieme ai delegati aziendali, se oggi possiamo essere soddisfatti della scelta compiuta.

Non era la scelta principale che volevamo intraprendere, è da alcuni giorni che, in più incontri avuti con la Direzione Aziendale, chiedevamo una soluzione per quei reparti produttivi che, nonostante gli sforzi dell’azienda, non garantivano a chi ci lavora la garanzia del rispetto di quelle norme di sicurezza, introdotte con il DPCM 11/03/2020, necessarie per la tutela della salute dei lavoratori. Abbiamo chiesto fino all’ultimo, all’azienda, di sospendere temporaneamente la produzione nei reparti individuati, quattro in totale e per il tempo necessario, al fine di ri-organizzare il lavoro in maniera diversa per garantire ai dipendenti il rispetto delle norme anti-contagio, istituendo un apposito protocollo di sicurezza per poter continuare la produzione, ma la risposta ricevuta è stata quella che non volevamo sentire, e neanche i lavoratori, ovvero che le modalità di lavoro sarebbero state aggiornate in corso d’opera, cioè lavorando.

In una condizione di normalità è un percorso possibile, ma non davanti ad un’eccezionalità come oggi, la OMS ha dichiarato pandemia, ogni giorno aumentano di oltre mille i casi di contagio, ed anche di morte. Davanti ad una situazione di emergenza occorrono decisioni diverse. Non era possibile non tutelare i lavoratori e lo abbiamo fatto con l’unico strumento che abbiamo quando l’azienda decide di non confrontarsi, nel merito di una soluzione possibile, con le Organizzazioni Sindacali.

Nella giornata di oggi abbiamo inviato formale richiesta di incontro, all’azienda, per lunedì p.v., ci auspichiamo un diverso atteggiamento in merito al problema da noi evidenziato, e di cui l’azienda è cosciente, siamo disponibili ad una soluzione concordata sempre nel rigoroso rispetto delle norme vigenti: sulla salute delle persone non ci sono scorciatoie.

Paolo Mattii, Segretario Fiom Cgil Pistoia

