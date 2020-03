Siena sito Unesco, comitato scientifico per il 25esimo anniversario

In occasione del venticinquesimo anniversario del prestigioso riconoscimento di Siena Sito Unesco e della realizzazione di una serie di eventi volti a festeggiare tale ricorrenza è stato costituito un comitato scientifico ristretto a supporto dell’attività dell’Ufficio Sito Unesco della Direzione Urbanistica, capofila del progetto. L’organismo avrà il compito di mettere in relazione tutte le realtà culturali interessate, i diversi interlocutori, e valutare le proposte e indicazioni, al fine di definire e delineare gli aspetti organizzativi e gli ambiti di intervento della festa. "Ieri in Giunta abbiamo approvato la delibera che affida al comitato il compito di curare gli eventi per celebrare questa ricorrenza e che – spiega l’assessore all’Urbanistica e Sito Unesco Francesco Michelotti – in questo momento storico assumono un significato peculiare. Le celebrazioni, che siamo costretti a rimandare a causa dell’emergenza Covid19, saranno ancora più significative e volte ad esaltare la bellezza e l’identità della città, con il coinvolgimento di tutti gli enti cittadini. Siena rappresenta un capolavoro non solo per le sue eccellenze architettoniche, ma anche per la sua componente umana in settori come quello culturale, sociale, sanitario ed economico che connotano, tutti, la sua identità e unicità".

Il collegio è così composto: l’architetto comunale responsabile dell’Ufficio Sito Unesco Alessandra Cotoloni come rappresentate della Direzione Urbanistica; il vicepresidente del Club Unesco di Siena Massimo Granchi, il saggista Mario Tassoni esperto culturale in ambito senese, lo storico Mario Ascheri, grande conoscitore del nostro territorio e Francesco Bruschettini esperto di comunicazione e organizzazione eventi.

Fonte: Comune di Siena - Ufficio Stampa

