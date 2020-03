Sostegno alle imprese di Certaldo, scadenza prorogata al 30 aprile

A seguito dell’emergenza da Covid-19, l’amministrazione comunale di Certaldo ha deciso di prorogare la scadenza del bando di sostegno alle imprese, in scadenza il 16 marzo, al 30 aprile 2020, ore 18,30.

Il bando fa riferimento sempre alla delibera della Giunta Comunale n. 232 del 16/12/2019 con la quale fu approvata la concessione di contributi ad attività di impresa.

La somma complessiva stanziata dall’Amministrazione Comunale è di 70mila euro, di cui 35mila euro da destinare a contributi alle attività nuove e 35mila euro da destinare a contributi alle attività esistenti. Il contributo erogabile ad ogni beneficiario va da un minimo di 4mila ad un massimo di 8mila euro.

L’erogazione del contributo è subordinata a:

Apertura di una nuova attività di impresa dopo la data di pubblicazione del bando nel territorio del Comune di Certaldo, rientrante in almeno una delle tipologie indicate dall’articolo 3 del bando.

Trasferimento sede, rinnovo e/o ampliamento dei locali e/o ampliamento della tipologia di attività dopo la pubblicazione del bando.

Le attività e le spese ammissibili sono indicate nel bando, insieme a tutte le condizioni e le indicazioni previste per ottenere il contributo.

Le domande di partecipazione devono essere presentate utilizzando il modello disponibile sul sito www.comune.certaldo.fi.it; il termine per presentare le domande è prorogata al 30 aprile 2020 - ore 18.30.

Tutte le informazioni necessarie sono contenute nel bando allegato; per chiarimenti è possibile rivolgersi all’Ufficio SUAP (mail: suap@comune.certaldo.fi.it).

