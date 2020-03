Tenta di rubare delle biciclette, denunciato per furto e per violazione del decreto Coronavirus

Stava tentando di rubare delle biciclette, ma la polizia lo ha colto sul fatto mentre stava forzando i lucchetti ei pressi della stazione ferroviaria di Santa Maria Novella a Firenze. L'uomo è stato denunciato per il reato di furto, ma anche per quello di inottemperanza al decreto governativo varato per l'emergenza Coronavirus. Si tratta di un 30enne del Marocco, non in regola con il permesso di soggiorno, che quindi dovrà rispondere anche della violazione delle norme sull'immigrazione.

