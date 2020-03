I carabinieri del Norm di Pistoia e di Montale hanno arrestato un 30enne nigeriano ospitato nella struttura di Vicofaro a Pistoia, con precedenti e irregolare. Denunciato anche un altro in concorso. Il reato è quello di lesioni aggravate. Avrebbe infatti aggredito con delle forbici altri ospiti senegalesi. La lite sarebbe nata per futili motiviDopo l'arresto, lunedì si terrà l'udienza di convalida. Le ferite riportate sarebbero guaribili in circa 10 giorni

