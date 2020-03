Ceccardi (Lega) in pullman per recuperare gli italiani bloccati all'estero

“In questi giorni il mondo è cambiato. In poche ore le certezze che avevamo, le cose che davamo per scontate, sono diventate difficoltà insormontabili. Una semplice vacanza è diventata una odissea. In questi giorni ho infatti ricevuto numerosi appelli di connazionali rimasti bloccati all’estero: persone che avevano organizzato una vacanza low-cost lasciate in balia degli eventi dopo che le compagnie aeree hanno cancellato i voli di rientro in Italia. Una situazione difficile, complicatissima ed incerta, che si interseca nello scenario terrificante di quella che è ormai una pandemia che sconvolgerà il nostro continente.”

Lo scrive in una nota l’europarlamentare della Lega, Susanna Ceccardi, che in mattinata è partita in direzione Barcellona per recuperare presso l'aeroporto spagnolo un gruppo di italiani, circa cinquanta, in arrivo dalle Canarie dove erano rimasti bloccati in seguito alla chiusura delle frontiere per l’emergenza sanitaria. All’iniziativa ha aderito l’ex ministro al Turismo Gianmarco Centinaio: anche lui, in questi giorni, da sempre in contatto con il ministero degli affari Esteri. “Tutti dobbiamo fare la nostra parte -dichiara Centinaio- e nessuno deve essere lasciato indietro. Il messaggio di questi giorni è chiaro, dobbiamo il possibile per aiutare chi si trova in difficoltà”.

“Quando ho iniziato a ricevere questi messaggi d’aiuto -prosegue Ceccardi- di persone lontane da casa, dalla propria città e dalle proprie famiglie, ho subito pensato: devo fare qualcosa per aiutarli. Ho contattato l’Unità di Crisi della Farnesina ed ho scritto a Di Maio e Borrell. Ma alla fine ho ritenuto che la cosa più semplice e più umana di tutte fosse quella di noleggiare un mezzo, dopo aver messo al corrente le autorità italiane, ed andare a recuperare direttamente i nostri connazionali in difficoltà”.

A bordo dell’autobus della ditta Caronna, insieme a Susanna Ceccardi, anche l’assessore al sociale di Pisa, Gianna Gambaccini, che, in qualità di medico si preoccuperà di monitorare la situazione sanitaria dei nostri connazionali.

“In un momento di crisi come quello che stiamo attraversando -conclude Ceccardi- è opportuno che la politica dia il buon esempio: l’ho detto in riferimento al modo in cui le istituzioni europee hanno fronteggiato questi giorni di crisi, lo ripeto oggi, più forte che mai, che la politica, nella sua missione più alta, altro non è che fare il bene della propria comunità. Per questo ho deciso di organizzare autonomamente questa missione. In queste ore così difficili, voglio condividere il messaggio del presidente Mattarella. Tutti noi dobbiamo fare la nostra parte. Ritroviamo lo spirito di essere un popolo fiero ed orgoglioso: solo così sconfiggeremo questa silenziosa malattia”.

I COMMENTI

Mazzeo (Pd): "Ceccardi irresponsabile. Mette a rischio la salute delle persone per una manciata di like"

"Se il suo fosse solo bieco sciacallaggio politico non sarebbe neppure una novità. Ma questa è letteralmente irresponsabilità per di più da parte di chi ha ruoli istituzionali e si candida addirittura a guidare la Regione. E qui non si tratta di fare polemica politica ma di avere a cuore la salute delle persone!

Mentre da tutte le parti si moltiplicano gli appelli a restare a casa lei cosa fa? Noleggia un pullman per caricarci sopra 50 persone (come pensa di garantire la distanza di un metro di sicurezza prevista dalla legge?) e annuncia perfino che si porterà dietro la dottoressa/assessore che invece di star qui a dare una mano e impegnarsi a far rispettare a tutti le regole "si occuperà di visitare le 50 persone prima di farle salire sull'autobus".

Ma qualcuno le ha avvertite che la maggior parte delle persone contagiate è asintomatica per giorni? Qualcuno ha spiegato alla Ceccardi che questo non è un giochino elettorale ma una pandemia e che TUTTI siamo chiamati a prendere il massimo delle precauzioni e a stare a casa? Qualcuno le ha detto che la Spagna, tra l'altro, è il Paese europeo in cui il contagio sta correndo più veloce?

E' semplicemente inaccettabile che chi dovrebbe dare il buon esempio sia il primo a non rispettare le regole. Deve essere il governo ad occuparsi del rientro delle persone bloccate a Fuerteventura coi mezzi, le modalità e le precauzioni consone a gestire un caso del genere. E se la Ceccardi vuol dare una mano, lo faccia attivandosi come europarlamentare, non con una iniziativa estemporanea che, per un manciata di voti e di like su Facebook, mette a rischio la salute di centinaia di persone.

Sono contento, se non altro, che a leggere i commenti anche centinaia di leghisti si siano dissociati. Forse, in tempi di emergenza come questi, anche loro cominciano a capire la pericolosa differenza tra slogan e realtà".

Così il consigliere regionale PD Antonio Mazzeo commenta il noleggio di un pullma, da parte di Susanna Ceccardi, per riportare in Italia un gruppo di italiani bloccati in Spagna.

Tutte le notizie di Cascina