Consegna a domicilio dei farmaci a Montespertoli: come fare

A seguito dell’emergenza legata al COVID19, il Comune di Montespertoli, in collaborazione con i cittadini, le associazioni di volontariato, i medici di famiglia e le farmacie, ha attivato il servizio di consegna dei farmaci a domicilio senza oneri aggiuntivi.

Il servizio è rivolto a ultra 65enni, pazienti con limitazioni dell’autosufficienza e con fragilità sociale e sarà attivabile soltanto da chi è sottoposto a terapie continuative con ricetta.

L'appello del Comune di Montespertoli e delle associazioni ha generato entusiasmo e risposte positive da tanti cittadini, soprattutto giovani, che si sono resi disponibili per il servizio di volontariato.

Come si attiva il servizio?

1. Il paziente telefona al proprio medico di famiglia per richiedere la ricetta delle terapie continuative e indica la farmacia prescelta

2. Il paziente chiama la farmacia prescelta indicando che vorrebbe attivare la consegna dei farmaci a domicilio e fornisce nome e numero di telefono.

I volontari, muniti di apposito cartellino identificativo e nel completo rispetto della privacy, passeranno il martedì ed il giovedì a ritirare le ricette presso gli studi medici, le consegneranno in farmacia e recapiteranno i farmaci ai pazienti. Prima della consegna, la farmacia chiamerà il paziente per informarlo dell'importo della spesa che dovrà essere inserito dal paziente in una busta di carta riportante il nome.

Le farmacie che aderiscono al servizio sono:

FARMACIA PICCA – MONTESPERTOLI - 0571 608014

farmaciapiccamontespertoli@gmail.com

FARMACIA NOVA – MONTESPERTOLI - 0571 609926

farmacianovamontespertoli@gmail.com

FARMACIA MORENA – MARTIGNANA - 0571 606099

a.morenafarm@gmail.com

FARMACIA BARSACCHI – SAN QUIRICO - 0571 670856

bars.farm@tin.it

FARMACIA – FIANO - 0571 669019

info@farmaciafiano.it

Insieme alla spesa a domicilio, il cui servizio di consegna è stato esteso a tutta la cittadinanza e non soltanto all'utenza fragile, questa misura si rivela fondamentale per assistere la popolazione in questa fase di emergenza sanitaria. A tal proposito, il Comune intende ringraziare i medici, le farmacie, le associazioni, i volontari che hanno aderito a questa importante iniziativa di solidarietà.

Fonte: Comune di Montespertoli

Tutte le notizie di Montespertoli