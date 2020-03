Contenimento coronavirus, 16 denunce a Pietrasanta: denunciata intera famiglia di Milano

Sono 16 le persone denunciate, dalla polizia municipale di Pietrasanta, per non aver rispettato le disposizioni di contenimento del coronavirus. Tra queste, è stata denunciata un'intera famiglia di Milano che non si era autodenunciata.

Anche il gestore di un pubblico esercizio di Pietrasanta è stato denunciato. Il suo locale infatti è stato trovato aperto oltre l'orario consentito delle 18. Circa alle 19 erano presenti ancora diversi clienti. Denunciato anche un residente a Viareggio che stava portando rifiuti ingombranti in un comune limitrofo. Al momento, inoltre, sarebbero 17 le autocertificazioni sotto esame. In cinque giorni, la polizia municipale ha infine registrato 2mila 300 telefonate.

