Contenimento del coronavirus, i controlli e le misure adottate a Siena

I controlli da parte delle donne e degli uomini della Municipale vengono fatti a persone, veicoli in transito e esercizi commerciali. Nello specifico sono state controllate in totale 150 persone, sono state acquisite 95 autocertificazioni e sono stati controllati 42 esercizi commerciali.

Nel pomeriggio gli agenti della Municipale hanno provveduto ad inibire l’accesso all’area fitness collocata all’interno della Fortezza medicea.

E’ sospeso, fino a nuova comunicazione, il servizio di accertamento su i divieti di sosta per spazzamento delle strade. Da oggi, quindi, i cittadini non dovranno più spostare la propria automobile nelle fasce orarie in cui vigeva il divieto di sosta, così da agevolare la sosta delle auto in prossimità delle abitazioni ed evitare spostamenti.

Il servizio di spazzamento e pulizia meccanica delle strade continuerà a essere garantito.