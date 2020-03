Coronavirus, a Certaldo droni per scovare assembramenti proibiti sul territorio

"Abbiamo attivato il servizio di monitoraggio del territorio tramite droni per evitare assembramenti vietati causa emergenza coronavirus". Lo afferma il sindaco di Certaldo Giacomo Cucini, parlando dell'accordo con la Misericordia di Certaldo. L'accordo vede protagonisti anche la polizia municipale dell'Unione e i carabinieri della compagnia di Empoli. Ancora Cucini: "Le segnalazioni immediate vengono mandati alle forze dell'ordine. Stiamo attivando tutti i modi possibili per l'attuazione del decreto per far sì che il virus non si diffonda nel territorio. Saremo ferrei per farlo rispettare. Abbiamo verificato che purtroppo ci sono gruppi di ragazzini che sfuggono a queste regole e si nascondono negli anfratti del territorio. Questa è una cosa molto grave che non possiamo permetterci"

