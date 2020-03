Coronavirus, chiusi parchi e giardini a Barberino Tavarnelle

E' stata firmata da poche ore l'ordinanza del sindaco David Baroncelli per la chiusura dei parchi e dei giardini pubblici di tutto il territorio comunale. Il provvedimento è stato emesso con l'obiettivo di contrastare e contenere la diffusione del virus Covid 19.

“Considerate le misure urgenti in materia di gestione dell’emergenza epidemiologica del Coronavirus - afferma il sindaco David Baroncelli - abbiamo deciso di realizzare un’ulteriore azione di prevenzione rendendo inaccessibili al pubblico spazi e aree pubbliche all'aperto dove i cittadini di Barberino e Tavarnelle, nonostante le continue raccomandazioni, tendono a ritrovarsi e dunque a costituire assembramenti pericolosi per la diffusione del contagio. Di questo virus, la cui aggressività è ampiamente dimostrata dai risvolti drammatici dell'evolversi della situazione, si muore; continuo dunque a ripetere a tutta la popolazione di restare a casa e di attenersi alle misure restrittive del governo per fronteggiare un'emergenza che ha tutti i numeri per essere considerata pandemia. Ricordo che, in base agli ultimi dati dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, i casi confermati nel mondo dell'inizio dell'epidemia sono oltre 140.000 e superano i 5000 i decessi. Che cosa aspettiamo ad osservare le prescrizioni che in maniera chiara e puntuale ci vengono trasmesse dal Dpcm?”. Considerate le limitazioni ministeriali, il Comune di Barberino Tavarnelle ha ritenuto necessario disporre la chiusura di parchi e giardini pubblici fino al 3 aprile 2020, come misura di precauzione e prevenzione.

