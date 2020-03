Coronavirus, cimiteri chiusi a Firenze. Accesso consentito per sepoltura

I cimiteri comunali di Firenze sono chiusi al pubblico fino al 25 marzo. In questi giorni sono garantite solo le operazioni di accoglimento e sepoltura delle salme.

Sono chiuse fino al 25 marzo anche le Cappelle del commiato, mentre resta regolarmente aperto l'obitorio. Per informazioni è possibile chiamare lo 055 2625510.

Fino al 25 marzo sono sospesi anche i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di cappelle e sepolcreti all’interno dei cimiteri comunali. Sono garantiti solo gli interventi indifferibili e urgenti necessari ad assicurare la pubblica incolumità.

L’accesso all’Ufficio concessioni cimiteriali è regolarmente garantito per il rilascio delle autorizzazioni urgenti relative alle pratiche funerarie. Le persone vengono fatte entrare, adottando precauzioni per evitare assembramenti tali da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza di almeno un metro. Per decreti di trasporto e passaporti mortuari è attivata la procedura on-line.

Le istruzioni per il rilascio dei permessi di trasporto e dei passaporti mortuari sono pubblicate alla pagina https://www.comune.fi.it/pagina/cimiteri/servizi. Per informazioni telefoniche chiamare lo 055 2625521-5516-5518.

Per informazioni on-line scrivere una e-mail all’indirizzo concessioni.cimiteriali@comune.fi.it

Per le pratiche relative al rinnovo delle concessioni cimiteriali scadute, dei subentri e dei cambi di intestazioni di concessioni cimiteriali, traslazioni e spostamenti di salme fino al 3 aprile si può richiedere l’appuntamento telefonando allo 055 2625521 o inviando una e-mail all’indirizzo concessioni.cimiteriali@comune.fi.it.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa

