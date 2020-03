Coronavirus, Geofor prosegue la raccolta porta a porta il sabato

I giri di raccolta che Geofor sta effettuando sul territorio servito stanno proseguendo nell'intera giornata del sabato, con squadre impiegate nello svolgimento del porta a porta e nel tentativo di far fronte a qualche ritardo nella raccolta dovuto ad una forza lavoro minore per via dell'attuale emergenza sanitaria.

La struttura, ascoltando le direttive e i protocolli del Governo, ha anche disposto un uso continuativo dello smart-working, per monitorare e non interrompere i servizi con la cittadinanza. Il "lavoro agile", così chiamato dall'ultimo Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri utilizza un workspace tecnologicamente avanzato, atto a permettere l'accesso ai software aziendali (amministrativi, operativi, tecnici e quant'altro) anche a quel personale attivo dalle proprie postazioni domestiche, per una copertura più efficace delle mansioni.

Per ciò che riguarda l'attività sul territorio, nel Comune di Cascina è stato possibile recuperare i ritardi sulla raccolta della carta verificatisi nei giorni scorsi, grazie al reimpiego del personale solitamente destinato al porta-a-porta notturno per le utenze non domestiche (servizio attualmente sospeso).

Nel Comune di Calci tutto si è svolto regolarmente, come negli altri Comuni, mentre a San Giuliano Terme ci sono stati problemi con le prese del multimateriale, ma si sta tentando il recupero già in giornata.

A Vecchiano l'azienda ha completato la raccolta dell'indifferenziato, mentre per la carta persistono ritardi nella zona industriale. Gli operatori attualmente presenti sul territorio stanno procedendo nel tentativo di effettuare quanti più prelievi possibile, non riuscendo però, in alcuni casi, ad effettuare il ritiro per via di cancelli chiusi e contenitori posti all'interno.

Contemporaneamente, l'azienda si è attrezzata per la consegna dei kit per la raccolta a quelle nuove utenze domestiche risultate positive ai tamponi e a quelle in quarantena, adottando rigorosi criteri di sicurezza e prelevando l'insieme dei loro rifiuti. E altrettanto rigorose sono le sanificazioni che Geofor esegue quotidianiamente nei propri locali, uffici e mezzi, al fine di permettere il lavoro in ambienti sterilizzati e bonificati costantemente.