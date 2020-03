Coronavirus, l'aggiornamento quotidiano dai sindaci in video

Durante l'emergenza coronavirus i sindaci si fanno sentire. Non potendo stare a contatto con le persone, i primi cittadini riescono comunque a stare vicino ai propri cittadini tramite i social. Informazioni, risposte, esortazioni a non trasgredire le regole ma anche appoggio, incoraggiamento e complimenti verso i propri abitanti, che si stanno impegnando a rimanere a casa e a fermare il contagio. Un appuntamento video che, per molti di loro, sta diventando giornaliero.

Questa mattina infatti, il sindaco di Empoli Brenda Barnini ha parlato ai cittadini su facebook, tramite una diretta video: "Oggi è sicuramente un sabato molto diverso rispetto a quelli che siamo abituati a vivere. Da giorni vi sto chiedendo di restare il più possibile in casa e diminuire i contatti con le altre persone. So bene che non è una cosa facile e che ci vuole tempo ad abituarci a questi comportamenti". Barnini ha poi mandato un abbraccio virtuale ai suoi cittadini, "ce la faremo!".

A ruota altri primi cittadini hanno seguito Barnini, come Alessio Falorni, sindaco di Castelfiorentino. "Io non voglio dire a nessuno che si compie un reato se si va a fare una corsetta ma se non è necessario, non ci andate". "Mi scuso se vi rompo le scatole in questo periodo ma non cercate di convincermi che il mio approccio non sia giusto. Cercherò di disincentivarvi ad andare in giro, perché è questo che va fatto ora".

"È l'unico modo per stare vicino a voi - ha continuato dalla sua diretta Paolo Campinoti, sindaco di Gambassi Terme. "Forza ragazzi, state facendo un grandissimo lavoro e ve ne sono grato. Non è facile stare in casa, rinunciare alla propria libertà personale quindi ancora grazie, grazie a coloro che continuano ad andare a lavoro e che coordinano la nostra attività. Stiamo tutti dando una grande prova di responsabilità ed è giusto dirlo perché non si può sempre guardare i lati negativi della situazione, anche se è importante ricordarli per capire le nostre responsabilità".

Da San Miniato si è connesso anche il sindaco Simone Giglioli: "Oggi alcune auto dotate di megafono della nostra protezione civile passeranno per tutto il territorio comunale, portando un messaggio mio. Invito tutte le persone a stare in casa e a non uscire se non per i motivi di necessità. Siamo nel fine settimana quindi vi invito a ridurre ancora maggiormente le uscite più di quello che già state facendo". "Non vi impaurite - ha continuato Giglioli - è un'azione maggiore che vogliamo mettere in campo per arrivare a tutti i cittadini, anche i più anziani, che magari non hanno facebook".

"Stamani ho voluto verificare di persona la situazione nei supermercati" - ha detto oggi nella sua diretta facebook Paolo Masetti, sindaco di Montelupo. "Ho parlato con i direttori dei tre supermercati presenti e li ho richiamati a fare attenzione, veicolando l'informazione ai clienti, contingentando gli ingressi e a vendere i beni di prima necessità. Io continuerò in quest'azione di sollecitazione a seguire le norme ma mi farò aiutare dalla polizia municipale e dai carabinieri di Montelupo che proseguiranno nei controlli".

Tutte le notizie di Empoli