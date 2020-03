Coronavirus, l'Associazione 'Stop alla Meningite' dona 1000 euro all'ospedale San Giuseppe

Aiutare chi ha bisogno, soprattutto in situazioni di emergenza e grave necessità è segno di grande senso civico e dovrebbe essere una delle priorità di ciascuno di noi.

A tal proposito l’associazione “STOP ALLA MENINGITE” con sede in Empoli ha accolto l’appello lanciato dal nostro sistema sanitario e aderirà alla raccolta fondi creata da Daniele Spina, da Andrea Lazzeri, in collaborazione con il governatore Avvocato Ciari della misericordia di Empoli con l’obbiettivo di aiutare e sostenere l’ospedale San Giuseppe di Empoli.

Per questo l’associazione ha deciso di donare la cifra di Euro 1.000 per l’acquisto di materiale di vitale importanza in questo periodo di gravissima emergenza sanitaria e invita chiunque possa a fare altrettanto per il bene comune di tutti.

Fonte: Associazione Stop alla Meningite

Tutte le notizie di Empoli