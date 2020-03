Coronavirus, dalla Lega Fantacalcio Empoli mille euro all'Ospedale San Giuseppe

Si conoscono da una vita, hanno gioito puntando su Ibrahimovic o Dybala, hanno fallito col sorriso sulle labbra scegliendo Mario Gomez o Portillo, ma mai come oggi si sono dimostrati uniti e solidali. I ragazzi e le ragazze della Lega Fantacalcio Empoli hanno deciso di donare mille euro all'Ospedale San Giuseppe di Empoli e aiutare la struttura in piena emergenza Coronavirus.

Sono quarantotto, hanno base a Empoli anche se vengono da tutta Italia. Sono rimasti toccati da ciò che sta accadendo e hanno scelto di mettere da parte le aste, i bonus, i rigori sbagliati: hanno fatto parlare la loro coscienza e hanno agito. Hanno fatto un bonifico da mille euro alla raccolta fondi organizzata per l'ospedale di Empoli, un'azione difficile da dimenticare in futuro.

Da ormai molti anni, ogni stagione la Lega Fantacalcio Empoli organizza campionati di Serie A, B e C più varie coppe interne alla lega. Si tratta di un'organizzazione che conosce pochi eguali in zona, con numeri altissimi. Ai partecipanti viene richiesta una quota che poi viene utilizzata per la creazione delle coppe e delle medaglie a fine stagione, oltre che per una cena in primavera con la consegna dei riconoscimenti. Da quel fondo cassa arriva uno dei gesti più belli del momento, almeno nell'Empolese Valdelsa.

A parlare è David Rossi, presidente della Lega Fantacalcio Empoli: "Abbiamo voluto dimostrare e vogliamo dimostrare che un piccolo gesto fa la differenza e può fare la differenza a sostegno di tutto il personale ospedaliero e di tutti quegli eroi e eroine che mettono in pericolo la loro vita per difendere la nostra. Non ricordiamoci di loro solo oggi, queste persone ogni giorno mettono a rischio la loro salute per tutelare la nostra".

"Andrà tutto bene" conclude Rossi, spalleggiato da tutti gli iscritti alla lega, tra i quali Andrea Scarselli, David Rossi, Antonio Craca, Davide Longo, Yuri Rossi, Damiano Tofani, Francesco Longo, Marco Pascale, Renato Corti e Simone Langellotti.

Ci sarà ancora da stringere i denti, ma pensieri come questo fanno passare il tempo più serenamente.

