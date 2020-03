Coronavirus, Nursing Up: "Dispositivi di protezione individuale per tutti gli operatori sanitari"

Siamo in una situazione di emergenza senza precedenti. Comprendiamo quindi le innumerevoli e sempre più complesse difficoltà organizzative che le Aziende Sanitarie stanno affrontando e cercando di risolvere e

riteniamo un nostro dovere, che va ben al di là dell’aspetto puramente sindacale, di impegnarci a collaborare per gestire al meglio le sempre più numerose e nuove problematiche che sistematicamente ogni giorno devono essere affrontate e risolte.

Ma su una cosa non siamo disposti a transigere: la tutela della salute va garantita a TUTTI, tanto più al personale sanitario che, con professionalità e abnegazione assoluta si è rimboccato le maniche per affrontare l'emergenza, impegnandosi oltremodo in termini di tempo, disponibilità e professionalità al fine di raggiungere l’obbiettivo comune, cioè la salvaguardia della salute pubblica.

A tal proposito chiediamo che vengano garantiti a TUTTI gli operatori Sanitari, esposti al rischio anche solo potenziale di contagio, gli adeguati Dispositivi di Protezione Individuale, idonei e necessari, normati in

relazione alle specifiche attività e procedure da erogare agli utenti. NESSUNO DEVE RISCHIARE DI ESSERE CONTAGIATO e diventare successivamente veicolo di trasmissione per i pazienti, gli altri colleghi e non ultima la propria famiglia e i propri affetti, solo perché non sono state adottate le previste e idonee misure di sicurezza.

Infermieri, Ostetriche, Tecnici Sanitari, Medici, Oss, che ogni giorno sono “in prima linea” e affrontano estenuanti e “infiniti” turni di lavoro con abnegazione e senso del dovere, non sono EROI ma persone con i

dubbi, le paure e le debolezze di chiunque altro ma NOI NON VOGLIAMO E NON POSSIAMO PERMETTERCI DI MOLLARE.

Ricordiamo però che qualora non dovessero essere garantite tutte le corrette procedure e le idonee misure di protezione individuale, gli operatori sanitari si troveranno costretti a non poter erogare assistenza a coloro che arrivano negli ospedali con sospetta malattia infettiva, e tutto ciò al fine di non essere colpevolmente poi essi stessi contagiati e successivamente veicolo di trasmissione ai danni di tutta la comunità.

Metteteci in condizione di essere d’aiuto, perché se possiamo assistere gli altri nel modo corretto....

ANDRA’ TUTTO BENE ….

