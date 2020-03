Coronavirus, parcheggi gratis per gli ospedali di Careggi e Meyer

Parcheggi gratis da oggi al 25 marzo nei parcheggi degli ospedali fiorentini di Careggi e del Meyer. Lo ha deciso Firenze Parcheggi in accordo col Comune di Firenze per andare incontro alle esigenze degli utenti degli ospedali fiorentini in questo periodo di emergenza legata al Coronavirus. Da oggi quindi, fino al 25 marzo, i parcheggi Pieraccini-Meyer e Careggi-CTO hanno la tariffa azzerata. Firenze Parcheggi fa sapere agli utilizzatori che dovranno ritirare il ticket all’ingresso e passare alla cassa per annullarlo.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa

