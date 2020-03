Coronavirus, Unione dei Comuni sanifica panchine, cestini e arredi urbani

Alia Servizi Ambientali inizierà la prossima settimana con l’attività di sanificazione degli arredi urbani presenti in tutto il territorio degli 11 comuni del Circondario Empolese Valdelsa.

Personale attrezzato provvederà a diffondere una miscela vaporizzata di prodotti idonei sanificanti sugli arredi quali panchine, pensiline, cestini, corrimano su ponti e scalinate, su ogni arredo urbano che possa entrare in contatto con l’uomo e davanti ai principali servizi cittadini.

Gli interventi saranno effettuati a partire dai primi giorni della prossima settimana con una programmazione puntuale per ciascun comune dell’Unione da Alia Servizi Ambientali SpA.

“Abbiamo organizzato il servizio, afferma il sindaco Alessandro Giunti in qualità di delegato per l’Unione dei comuni all’ambiente, in accordo con Alia SpA proprio come misura di contrasto all’emergenza sanitaria Covid-19. In questo momento è necessario garantire la salute dei cittadini e per tale motivo si rinnova l’appello alla responsabilità, il senso civico e il rispetto per noi stessi e l’intera collettività restando a casa. Si tratta di un servizio aggiuntivo e ringrazio per questo la grande collaborazione di Alia che sta procedendo ad una mappatura di tutto il nostro territorio per effettuare la sanificazione in ciascun comune dell’Unione. Collaboriamo e rispettiamo le regole per non rendere vanno l’impegno profuso per contrastare e limitare la diffusione del coronavirus”.

