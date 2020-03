Da Roma all'Isola d'Elba, donna fermata a Piombino: voleva raggiungere la famiglia

Una donna di Roma è stata fermata al porto di Piombino e non le è stato consentito di andare all'Elba, dove si trova attualmente la sua famiglia. La guardia di finanza, durante i controlli per il rispetto delle misure di contenimento del coronavirus, ha fermato la donna che voleva imbarcarsi sul traghetto. All'Elba infatti si trovano il marito e i figli, presenti sull'isola già da qualche giorno in una seconda casa.

Alla donna non è stato permesso l'imbarco e la polizia di Piombino ha attivato i colleghi sull'isola per l'accertamento della famiglia sul luogo.

