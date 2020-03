Donate mascherine al Comune di Empoli dall'azienda Livith di Montespertoli

Donazione di uno stock di mascherine protettive al Comune di Empoli da parte di Livith.

Un quantitativo di ausili utili ai dipendenti che hanno contatti con il pubblico nei rispettivi uffici saranno messe a disposizione dell’amministrazione comunale dall’azienda di Montespertoli leader nel settore dell’anticaduta dall’alto e degli ambienti confinati.

Il team di 40 professionisti, che include 10 ingegneri che compongono l’ufficio tecnico, progetta sistemi di sicurezza quali linee vita e ancoraggi così come sistemi di soccorso per chi si trova a lavorare in ambienti confinati.

Da parte del Comune di Empoli un ringraziamento alla Livith che in questo momento di emergenza si è dimostrata sensibile alle

esigenze dell’amministrazione.



Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa

