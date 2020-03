Donna si perde nei boschi a Calambrone, ritrovata il mattino dopo

I vigili del fuoco di Pisa sono intervenuti ieri sera alle 21:00 circa per ricerca persona in via dei Porcari località Tirrenia. Due anziani si sono recati nel bosco a fare una passeggiata e per fare asparagi dividendo i percorsi. Al momento del ritrovo una donna di 80 anni non si è fatta presente e a quel punto sono stati attivati dalla polizia i soccorsi per la ricerca. Sul posto anche unità cinofile personale specializzato in topografia applicata al soccorso e l’unità di comando locale. La ricerca è proseguita nella notte e stamani verso le 9 la signora è stata ritrovata confusa ma in buone condizioni.

Fortunatamente ritrovata, si era addormentata in mezzo al bosco, forse caduta per un malore o forse aveva perché aveva perso il senso d’orientamento, poco prima che le ricerche, effettuate da subito con cani molecolari e con i reparti attrezzati dei Vigili del Fuoco con le fotocellule, salissero di livello: con la luce del sole era infatti già pronto ad alzarsi un elicottero della Polizia di Stato.

Fortunatamente, la vicenda ha avuto un lieto fine ma i coniugi saranno deferiti alla Procura per la violazione delle norme sugli spostamenti delle persone prevista dai recenti D.P.C.M.

Sul posto anche i carabinieri e i volontari per le ricerche.

Tutte le notizie di Pisa