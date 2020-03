Emergenza coronavirus, l'attività di Croce Rossa Empoli e l'appello alle donazioni

In questo momento difficile per tutti ci stiamo attivando il più possibile per dare una mano alla popolazione. Grazie alla collaborazione con il Comune di Empoli, che coordina molte attività, stiamo portando molti aiuti nelle case della popolazione del nostro territorio, portando spese, pasti caldi, farmaci.

Scriviamo questo articolo perché vogliamo fare ancora di più! Croce Rossa Italiana da tempo ha creato un numero, l’800-065510, attivo in tutto il pase 24h.

Chi ha bisogno, anche se non nel territorio empolese, può contattare questo numero, e gli operatori formati appositamente re-indirizzeranno la chiamata sul Comitato più adatto a soddisfare le esigenze della persona che chiama.

Oltre a questo, grazie ad un Provvedimento Presidenziale del Presidente Nazionale Francesco Rocca sono stati attivati anche i volontari temporanei , che altro non sono che persone che vogliono dare una mano nello svolgimento dei servizi in questi tempi di emergenza, dove l’apporto di ciascuna persona che voglia dare una mano è essenziale. Per iscriversi basta andare sul sito https://volontari.cri.it/ ed immettere tutte le informazioni, in modo da poter essere ricontattati dai comitati che avranno bisogno di queste persone di buona volontà.

Un’ultima cosa che chiediamo, se volete darci una mano, è una donazione all’IBAN IT11G0306909606100000079242, banca INTESA SANPAOLO SPA filiale 09606.

Queste donazioni ci permetteranno di comperare nuovi DPI per i volontari che stanno facendo fronte a quest’emergenza.

Fonte: Croce Rossa Empoli

