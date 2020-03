Castelfiorentino perde Enrico Lombardi, cambianese doc e fondatore di Loen

Castelfiorentino piange la scomparsa di Enrico Lombardi. Aveva 88 anni, era nato e cresciuto nella frazione di Cambiano e lì ha iniziato la sua attività, la Elam divenuta poi Loen. Molti conoscono la sua azienda, che negli anni sessanta produceva impermeabili e poi nel tempo è diventata pellicceria.

Nonostante alcune difficoltà come la perdita della moglie, Lombardi ha portato avanti la sua famiglia e l'azienda col sorriso e l'allegria, come lo ricordano molti compaesani sui social: "Era un gran cambianese, un personaggio da esempio, buono e simpatico".

"Anche in queste circostanze emergenziali, non ci scordiamo dei nostri cittadini e del loro contributo alla vita di questa città. Le mie condoglianze al mio amico Emanuele Lombardi e alla sua famiglia, per la perdita del babbo Enrico, fondatore della conosciutissima pellicceria Loen a Cambiano" ha scritto il sindaco Alessio Falorni.

Tutte le notizie di Castelfiorentino