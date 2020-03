A Vecchiano (PI), i carabinieri di Pisa hanno arrestato un 33enne di nazionalità albanese per evasione e resistenza a Pubblico Ufficiale. I militari della Stazione Carabinieri di Migliarino Pisano hanno riconosciuto l’uomo mentre andava in via Mazzini alla guida di un'auto. Sapevano che lui era agli arresti domiciliari. L'uomo, per tutta risposta, all'alt dei carabinieri si è dato alla fuga. Poco più tardi è stato rintracciato e bloccato. Adesso è di nuovo ai domiciliari.

