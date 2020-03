Un 25enne romeno è stato arrestato dai carabinieri durante i controlli quotidiani sul territorio a Pisa. L'uomo è stato trovato in un capannone legato alla stazione ferroviaria. Per lui è stsato emesso un ordine di custodia cautelare in carcere, emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Pisa, in ordine al reato di furto aggravato. Adesso si trova nel carcere Don Bosco di Pisa.

Tutte le notizie di Pisa