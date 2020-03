Grigliata notturna in barba al coronavirus: 15 denunciati a Castelfiorentino

Gli ammonimenti sullo stare a casa per l'emergenza coronavirus pare che non sia servito in alcune zone dell'Empolese Valdelsa. È lo stesso sindaco di Castelfiorentino Alessio Falorni a comunicare che nella serata di ieri sono state denunciate penalmente 15 persone per un barbecue notturno. Già in serata in un videomessaggio il primo cittadino ha avuto alcune reprimende da fare per chi ha disobbedito nell'arco della giornata all'ultimo Dpcm. Il provvedimento riguardo alla grigliata vietata è stato effettuato dai carabinieri.

