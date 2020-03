I negozi di Montopoli contro il Coronavirus, assessore Martinelli: "Un gesto che ci inorgoglisce"

Nella gara di solidarietà per affrontare l’emergenza coronavirus scendono in campo anche alcuni negozi del tessuto commerciale del Comune di Montopoli. «In aggiunta all’iniziativa già lanciata dalla Protezione civile, che provvederà attraverso il volontariato alla consegna della spesa per casi particolari di isolamento o di impossibilità fisica, anche questi negozi contribuiranno a rendere un po’ più semplice la vita di alcuni concittadini – spiega l’assessore alle Attività produttive, Valerio Martinelli – un gesto per il quale li ringrazio, che ci inorgoglisce molto e che dimostra, ancora una volta, come la nostra sia una comunità con un forte senso di appartenenza e di solidarietà».

Altri esercizi commerciali che volessero aggiungersi e contribuire alle consegne a domicilio dei beni di prima necessità possono comunicarlo via WhatsApp al numero 335.8096619. «Anche io voglio ringraziare tutti

i negozianti che si sono resi disponibili e che contribuiranno ad estendere l’assistenza domiciliare ai soggetti più fragili in questo momento complicato – conclude il sindaco Giovanni Capecchi – il volontariato, in tutte le sue forme, è una risorsa indispensabile per il nostro territorio».

Fonte: Comune di Montopoli - Ufficio stampa

