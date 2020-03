Questa sera, intorno alle 20, si è verificato un incendio a Prato che ha coinvolto circa 20 macchine parcheggiate nel piazzale di una concessionaria, in via Traversa del Beccarello. Le auto coinvolte nell'incendio erano in attesa di rottamazione.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Prato, con una squadra e il supporto di un'autobotte. L'intervento si è da poco concluso e l'area è stata messa sotto sequestro, per consentire le necessarie indagini sulle cause del rogo.

