Infermiera Grosseto verso la guarigione: secondo tampone negativo al coronavirus

È negativo il secondo tampone effettuato dall'infermiera di Sorano, risultata positiva al Covid-19 a fine febbraio. La donna, che lavora in un ospedale a Piacenza, era tornata a Grosseto per il suo compleanno a fine febbraio e, in questo momento, avrebbe accusato i sintomi del coronavirus.

L'infermiera risultò positiva mentre la sua famiglia no. In ogni caso i genitori, la sorella e la nonna erano stati messi in quarantena. Anche le scuole di Sorano e di altre località della Maremma vennero chiuse, dato che la madre e una conoscente dell'infermiera vi lavoravano.

L'infermiera si avvia quindi alla guarigione completa dopo un periodo di isolamento domiciliare a Piacenza.

