Io resto a casa: contenuti culturali sui canali del Comune di Scandicci

Il Comune di Scandicci ha dato avvio ad un palinsesto culturale che sarà rimandato sui propri canali (FB, Instagram, youtube) dove con due appuntamenti al giorno, uno mattutino e uno pomeridiano, saranno riproposti contenuti culturali di varia natura, dalla selezione dei migliori podcast disponibili, ai consigli di lettura e le storie lette dai nostri bibliotecari, a iniziative innovative mediatiche metropolitane, nazionali e internazionali. L’iniziativa è organizzata per offrire ai cittadini occasioni culturali, in questo periodo in cui è necessario restare a casa per contrastare e contenere l’emergenza sanitaria Covid-19.

Fonte: Comune di Scandicci - Ufficio stampa

