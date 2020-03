La rete del gas metano arriva a Ponte Buggianese: via all'estensione di 6 km

Ieri mattina, pur con la difficile situazione in cui ci troviamo a causa del coronavirus, la Giunta Comunale ha deliberato un importantissimo atto di pubblica utilità per l’estensione della rete gas metano sul territorio di Ponte Buggianese.

Molte persone da tempo chiedevano che fosse fatto questo intervento e molte lo chiederanno in futuro, per il momento le zone oggetto di intervento saranno: Ponte di Mingo (realizzazione prevista nel 2020) in particolare il collegamento con via Capannone per tutta via Lima fino al centro della frazione, Fattoria (realizzazione prevista nel 2021) nel tratto di via Albinatico e due braccetti a sinistra e a destra per giungere alle prime case di via Fattoria, è inoltre prevista nel 2021 l’estensione in una parte del centro del paese in particolare il tratto di via Stignanese ricompreso tra la Via Mameli fino all’azienda Sorini; Casabianca (realizzazione prevista nel 2022) nel dettaglio via Nociaccio, via Tavolaia, via Villa e la strada provinciale Camporcioni fra via Moggio e via Calla Centoni; per un totale di oltre sei chilometri di estensione, a cui si aggiungono fin da subito le estensioni di circa 200/250 metri, in Via Ponte dei Pagni, Via Vecchia Bramalegno e Via Margine Bassetti.

Importante precisare che molti altri identici interventi alla rete gas metano verranno realizzati successivamente (Via Piave, Via Traversa Valdinievole e traverse a dx, Via Meazzi, Via Capanna) così da accogliere le altre richieste di cittadini di cui ci siamo fatti carico sin dal nostro insediamento.

L’importante intervento è stato possibile in quanto rientra all’interno di un progetto di espansione di Toscana Energia in accordo con il Comune di Ponte Buggianese.

E’ doveroso ringraziare la stessa società, in particolare i dirigenti Vittorio Ghione (Area mercato), Fabrizio Fiaschi (Realizzazione Investimenti), Erika Picciafuochi e Pier Giorgio Bessi dell’unità territoriale di Pistoia, per l’attenta vicinanza dimostrata al nostro territorio.

Al termine di questo difficile periodo l’Amministrazione Comunale promuoverà una serie di incontri con la popolazione interessata dagli interventi; per illustrare i progetti ed i costi, al momento irrisori, oggi pari a circa 40,00 €, relativi ad ogni abitazione.

Fonte: Comune di Ponte Buggianese - Ufficio stampa

