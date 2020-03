Gli animi sono tesi in questo periodo di emergenza coronavirus. Lo rispecchia la lite avvenuta ieri mattina a Firenze, fuori da un supermercato di piazza Leopoldo. A causa degli ingressi scaglionati per non affollare i negozi si era formata una coda e due clienti hanno avuto un diverbio per motivi precedenti. È dovuta intervenire la polizia che ha calmato le acque prima che i due passassero alle mani. Non ci sono state denunce.

